Адміністрація США оголосить про надання Україні військової допомоги на мільярд доларів – чиновники

Адміністрація США 15 червня має оголосити про надання Україні військової допомоги на близько мільярд доларів, повідомляють західні новинні агенції з посиланням на американських чиновників, знайомих із питанням.

Як пише AP, це – найбільший окремий транш озброєння й обладнання з початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

У пакеті допомоги – протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць.

Як повідомляє агенція Reuters, пакет допомоги, про який оголосять під час зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з союзниками в Брюсселі у рамках Контактної групи з оборони України, можна розділити на дві категорії: передача надлишкових оборонних товарів із запасів США та іншої зброї, що фінансується Ініціативою сприяння безпеці України (USAI), окремою програмою, затвердженою Конгресом.

Троє осіб, знайомих іх питанням, повідомили Reuters, що очікується, що президент США Джо Байден оголосить про передачу озброєння на суму понад 350 мільйонів доларів, зокрема більше ракет для реактивних систем залпового вогню (MLRS), які були відправлені в Україну, та артилерійських снарядів для гаубиць M777 і запчастин.

Другий пакет, який, як очікується, буде вартістю понад 650 мільйонів доларів і профінансований за допомогою USAI, може включати наземні засоби запуску протикорабельних ракет Harpoon, безпечні радіостанції, прилади нічного бачення і навчання.

Білий дім офіційно не коментував цю інформацію.

Міністр оборони Ллойд Остін під час третього засідання Контактної групи з питань оборони України в Бельгії закликав союзників «не втрачати сили» у забезпеченні України засобами для захисту від російського вторгнення.

Остін заявив представникам більш ніж 45 країн, які зібралися в штаб-квартирі НАТО, що ставки є занадто високими, щоб зазнати невдачі.

«Україна переживає переломний момент на полі бою, – сказав він. –Ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський: після того, як Росія не змогла взяти Київ і переоцінила свої бойові цілі, вона перемістила фокус на Донбас».

У зустрічі також взяв участь міністр оборони України Олексій Резніков, який раніше заявляв, що «безмежно вдячний країнам», які підтримують Україну, але не може сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї.

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До цього генсекретар альянсу визнав, що західні країни повинні надіслати Україні більше важкого озброєння для протидії російській агресії на сході країни.

За словами генерального секретаря, НАТО вже «посилює» постачання, а його представники зустрінуться 15 червня в Брюсселі, щоб обговорити подальшу підтримку, в тому числі важкою зброєю, у рамках Контактної групи з оборони України.

Заклики України надати важке озброєння стали ще гучнішими в останні тижні, позаяк російські війська мають перевагу на сході країни.

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Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.