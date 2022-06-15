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Російська армія один за одним руйнує населені пункти Донеччини (фотосвідчення)

Росія застосувала надзвукові протикорабельні ракети великої дальності «Буря Х-22» для ураження цілей на сході Донецької області, повідомляють в МВС України.

Для жителів Добропілля наслідки цих ракетних ударів були руйнівними.

Президент України Володимир Зеленський заявив ввечері 14 червня про те, що українська армія просто зараз гостро потребує сучасної протиракетної зброї.

«Ми постійно говоримо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя», – сказав Зеленський. «Наша країна ще не має таких систем в достатній кількості. Але саме в Україні і саме зараз є найбільша потреба в такій зброї. Зволікання з її наданням не може бути виправданим».

Зруйнований російським ракетним ударом будинок у селищі Добропілля, Донецька область, 14 червня 2022 року. Населений пункт на північний захід від Донецька став об&rsquo;єктом численних ракетних та артилерійських ударів російських військ. Незважаючи на те, що вторгнення Росії в Україну призвело до тисяч жертв серед цивільних, зокрема і дітей, та до знищення цілих українських міст, Росія заперечує, що обирає цілями цивільні об&#39;єкти&nbsp;
1 Зруйнований російським ракетним ударом будинок у селищі Добропілля, Донецька область, 14 червня 2022 року.

Населений пункт на північний захід від Донецька став об’єктом численних ракетних та артилерійських ударів російських військ.

Незважаючи на те, що вторгнення Росії в Україну призвело до тисяч жертв серед цивільних, зокрема і дітей, та до знищення цілих українських міст, Росія заперечує, що обирає цілями цивільні об'єкти 
Вогнеборці гасять пожежу, спричинену російським ракетним ударом у селищі Добропілля.Донеччина. 14 червня 2022 року У МВС повідомили, що 14 червня на Донеччині російські війська обстріляли 11 населених пунктів, внаслідок чого було зруйновано або пошкоджено 60 будівель
2 Вогнеборці гасять пожежу, спричинену російським ракетним ударом у селищі Добропілля.Донеччина. 14 червня 2022 року

У МВС повідомили, що 14 червня на Донеччині російські війська обстріляли 11 населених пунктів, внаслідок чого було зруйновано або пошкоджено 60 будівель
Автомобіль їде вулицею зруйнованого російськими ракетними ударами селища Добропілля. Донбас
3 Автомобіль їде вулицею зруйнованого російськими ракетними ударами селища Добропілля. Донбас
Чоловік проїжджає повз зруйновані російським ракетним ударом будинки у Добропіллі. Донецька область. 14 червня 2022 року. 14 червня Міністерство оборони Росії заявило, що за попередні 24 години вразило понад 100 цілей, включаючи скупчення військ і військову техніку України. В умовах війни цю заяву немає можливості належно перевірити
4 Чоловік проїжджає повз зруйновані російським ракетним ударом будинки у Добропіллі. Донецька область. 14 червня 2022 року.

14 червня Міністерство оборони Росії заявило, що за попередні 24 години вразило понад 100 цілей, включаючи скупчення військ і військову техніку України. В умовах війни цю заяву немає можливості належно перевірити
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна отримала лише 10% обіцяного союзниками для відсічі російської агресії озброєння. &laquo;Як би Україна не намагалася, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну&raquo;,&nbsp;&ndash; сказала Маляр під час телевізійного брифінгу, зазначивши, що Захід має прискорити постачання озброєння Україні
5 Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна отримала лише 10% обіцяного союзниками для відсічі російської агресії озброєння.

«Як би Україна не намагалася, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну», – сказала Маляр під час телевізійного брифінгу, зазначивши, що Захід має прискорити постачання озброєння Україні
Вцілілий український прапор на зруйнованому російським обстрілом будинку. Добропілля, Донецька область. 14 червня 2022 року. України просить невідкладно надати їй необхідне озброєння, оскільки Росія веде потужні обстріли по всій довжині лінії фронту, що вже сягнула 2,5 тисяч кілометрів. Також ракети прилітають із Чорного та Каспійського морів. 15 червня в Брюсселі призначено зустріч міністрів оборони країн Заходу, щоб вкотре обговорити військову допомогу Україні, яка із 24 лютого намагається відбити широкомасштабну агресію Росії.
6 Вцілілий український прапор на зруйнованому російським обстрілом будинку. Добропілля, Донецька область. 14 червня 2022 року.

України просить невідкладно надати їй необхідне озброєння, оскільки Росія веде потужні обстріли по всій довжині лінії фронту, що вже сягнула 2,5 тисяч кілометрів. Також ракети прилітають із Чорного та Каспійського морів.

15 червня в Брюсселі призначено зустріч міністрів оборони країн Заходу, щоб вкотре обговорити військову допомогу Україні, яка із 24 лютого намагається відбити широкомасштабну агресію Росії.

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