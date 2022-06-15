Російська армія один за одним руйнує населені пункти Донеччини (фотосвідчення)

Росія застосувала надзвукові протикорабельні ракети великої дальності «Буря Х-22» для ураження цілей на сході Донецької області, повідомляють в МВС України.

Для жителів Добропілля наслідки цих ракетних ударів були руйнівними.

Президент України Володимир Зеленський заявив ввечері 14 червня про те, що українська армія просто зараз гостро потребує сучасної протиракетної зброї.

«Ми постійно говоримо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя», – сказав Зеленський. «Наша країна ще не має таких систем в достатній кількості. Але саме в Україні і саме зараз є найбільша потреба в такій зброї. Зволікання з її наданням не може бути виправданим».