Україна «кричить» про гостру необхідність важкого озброєння. Що дають?

«Рамштайн-3», які можуть бути результати?

Міністр оборони США проведе 15 червня зустріч начальників штабів та міністрів оборони з майже 50 країнами у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, де обговорюватимуть воєнну допомогу та нові воєнні потреби України. Про це, а також про деталі перемовин йдеться на сайті Пентагону.

Американський канал CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону повідомляє, що США очікують, що під час цієї зустрічі будуть зроблені оголошення про надсилання в Україну зброї та обладнання. Не уточняється, про які саме країни йдеться, але наголошується, що США «тісно співпрацює з іншими країнами» у цьому питанні.

Чого очікувати від цієї зустрічі? Та про ситуацію на фронтах говоримо Свобода Live:

Російська армія обстрілює міста і селища. Гинуть люди

У місті Апостолове Дніпропетровської області загинуло четверо осіб внаслідок обстрілу російської армії з «Ураганів». Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса. За його інформацією перші наслідки уражень були усунені, подальші роботи спецслужби продовжать протягом дня.

Міський голова попросив жителів бути обережними та не чіпати жодних металевих предметів. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що всі загиблі – чоловіки, а ще один чоловік в результаті цієї ворожої атаки, отримав поранення.

Битва за Донбас триває: багато поранених

У Луганській області тривають бої у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки. Українським військовим стає дедалі важче оборонятися, проте вони стримують ворога одразу з трьох боків. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Водночас за його інформацією, багато поранених в Лисичанську. За останні два дні до лікарень з регіонів, де точаться активні бойові дії, до інших частин країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого.

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