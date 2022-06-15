У Херсоні «ми їх будемо бити з двох боків» – генерал Марченко

Російських загарбників у Херсоні будуть бити «з двох боків», заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області.

«Багато жителів Херсона сидять у Херсоні й чекають, коли вони включаться в роботу з того боку. І ми їх битимемо з двох боків. Ті, що спеціально там, не йдуть, сховали зброю, чекають просто сигналу. Ніхто не збирається здавати і ніхто не збирається їх залишати, якщо там у когось пробігають думки, що давайте на цьому зупинимо війну – ні, це наша країна, це наші землі. Там мої брати живуть. Там наші люди живуть, ми не можемо їх залишити і ми не повинні їх залишити. Якщо ми залишимо, які ми тоді захисники», – сказав Марченко.

Збройні сили України просуваються на Херсонському напрямку. 14 червня радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі українського телемарафону повідомив, що бої ведуться у районі села Томина Балка, де війська РФ зосередили кілька батарей реактивної артилерії. Він стверджує, що «українські військові тактично переграють російських», звільняючи захоплені території.

Крім того, Херсонська міська рада 11 червня повідомила, що Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії в напрямку Киселівки, Солдатського та Олександрівки. Селище Таврійське перебуває повністю під контролем України, зазначили в міськраді Херсону.

11 червня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що російські військові намагаються втримати позиції в регіоні та підтягнути резерви. Про це розповів спікер командування Владислав Назаров. За його словами, «російська армія укріплює рубежі оборони, намагається захистити налагоджену окупантами постачання води з Херсонщини до окупованого Криму». Навколо Північно-Кримського каналу споруджені захисні залізобетонні конструкції, на під’їзних шляхах та біля мостів збільшена кількість блокпостів, повідомив спікер оперативного командування «Південь».