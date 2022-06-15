Зеленський виступить на саміті НАТО в Мадриді – Столтенберґ

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів країн НАТО в рамках саміту альянсу, який відбудеться в Мадриді наприкінці червня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він додав, що Зеленського запросять виступити особисто або через відеозв’язок.

Очікується, що на саміті НАТО в Мадриді буде узгоджений пакет допомоги для України, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до озброєнь за стандартами НАТО, заявив Столтенберґ.

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Раніше генсекретар альянсу визнав, що західні країни повинні надіслати Україні більше важкого озброєння для протидії російській агресії на сході країни.

За словами генерального секретаря, НАТО вже «посилює» постачання, а його представники зустрінуться 15 червня в Брюсселі, щоб обговорити подальшу підтримку, в тому числі важкою зброєю, у рамках Контактної групи з оборони України.

Заклики України надати важке озброєння стали ще гучнішими в останні тижні, позаяк російські війська мають перевагу на сході країни.

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Як заявила 14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

Україна, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

13 червня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.