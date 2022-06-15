Заступник голови Радбезу РФ Медведєв припустив, що Україна не «існуватиме» через два роки

Колишній президент Росії, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Дмитро Медведєв написав у телеграм-каналі, що не впевнений, чи «існуватиме» Україна в найближчі два роки.

За словами Медведєва, Україна нібито хоче через лендліз отримати від США скраплений газ із оплатою постачання через два роки. «Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?» – написав він.

Медведєв почав вести телеграм-канал після масштабного російського вторгнення в Україну і зробив у ньому безліч різких заяв, у тому числі натякаючи на проблеми зі здоров’ям президента США Джо Байдена та назвавши «виродками» деяких опонентів, які «бажають смерті Росії».

Прямими словами про можливість знищення української державності він висловився вперше.

Раніше голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін – який, на відміну від безлічі російських чиновників, активно коментує війну – написав у твітері про необхідність «покінчити» з «тим, що з’явилося на місці України», оскільки воно нібито «є екзистенційною загрозою російському народу».

Серед цілей так званої «спецоперації» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення в Україну), що триває вже майже чотири місяці, влада РФ називала «демілітаризацію та денацифікацію» України, а також допомогу бойовикам незаконних збройних угруповань, які контролюють частину Донбасу. Про знищення української державності російські офіційні особи прямо не говорили.

Президент Росії Володимир Путін навіть стверджував, що метою Росії не є окупація українських теренів. Проте на зайнятих російськими військами територіях півдня України почали роздавати паспорти Росії, а чиновники, які приїжджають туди, кажуть, що Росія там «назавжди».

Голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко, якій днями подарували вишиту карту Росії, сказала, що незабаром туди треба буде щось додати.

Переважна більшість країн світу засудила в ООН масштабне російське вторгнення, а «незалежність» бойовиків «ЛДНР» визнала лише Москва. Країни Заходу заявляють, що добиватимуться того, щоб за підсумками війни Україна не втратила незалежності та територіальної цілісності.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до окупованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.

Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі – обмежені та досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України.