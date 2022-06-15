Американське посольство прозвітувало про надану Україні допомогу від США з початку вторгнення РФ

Посольство США в Україні озвучило дані про військову допомогу, яку отримала Україна від Вашингтона з початку широкомасштабного російського вторгнення.

«З початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні, і кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни», – повідомили дипломати у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, загальна сума безпекової допомоги США становить 4,6 млрд дол і включає високомобільні артилерійські ракетні системи, сотні броньованих багатоцільових машин, гелікоптери, безпілотні повітряні системи, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, безпілотні судна берегової охорони.

Також американські дипломати окремо відзначили надання Україні:

220 000 артилерійських снарядів;

50 000 000 патронів;

108 гаубиць;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем;

1 400 зенітних систем Stinger.

«Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити український народ тим, що йому необхідно для захисту своєї країни», – йдеться в повідомленні.

14 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

В Офісі президента раніше заявляли, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.