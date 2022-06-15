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США передадуть Україні розвідувальні дані для ударів системами залпового вогню

Пускові установки HIMARS під час військових навчань «Африканський лев» на південному сході Марокко (фото ілюстративне)

США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню, заявило Міноборони США.

За даними Пентагону, зараз українські військові закінчують навчання з використання систем HIMARS та MLRS.

США визнали, що поки що у Москви більше артилерії, ніж у Києва. Вашингтон вкотре сказав, що планує забезпечити українську армію всім необхідним для ураження цілей на території України.

Теоретично HIMARS і MLRS можуть досягти мети у Росії. При цьому президент України Володимир Зеленський у розмові з данськими журналістами заявив, що українська армія не обстрілюватиме цивільних об’єктів у сусідній країні.

США заявляли, що дальність HIMARS, які поставляються Києву, не перевищуватиме 80 кілометрів.

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