В Офісі президента відповіли Медведєву на заяви про «існування України на карті»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, який заявив, що не впевнений, чи «існуватиме» Україна в найближчі два роки.

«Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Дмитро Медведєв за два роки – питання», – написав Подоляк у твітері.

15 червня у телеграмі Медведєв написав, що Україна нібито хоче через лендліз отримати від США скраплений газ із оплатою постачання через два роки. «Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?» – написав він.

Медведєв почав вести телеграм-канал після масштабного російського вторгнення в Україну і зробив у ньому безліч різких заяв, у тому числі натякаючи на проблеми зі здоров’ям президента США Джо Байдена та назвавши «виродками» деяких опонентів, які «бажають смерті Росії».

Прямими словами про можливість знищення української державності він висловився вперше.

Серед цілей так званої «спецоперації» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення в Україну), що триває вже майже чотири місяці, влада РФ називала «демілітаризацію та денацифікацію» України, а також допомогу бойовикам незаконних збройних угруповань, які контролюють частину Донбасу. Про знищення української державності російські офіційні особи прямо не говорили.

Президент Росії Володимир Путін навіть стверджував, що метою Росії не є окупація українських теренів. Проте на зайнятих російськими військами територіях півдня України почали роздавати паспорти Росії, а чиновники, які приїжджають туди, кажуть, що Росія там «назавжди».

Переважна більшість країн світу засудила в ООН масштабне російське вторгнення, а «незалежність» бойовиків «ЛДНР» визнала лише Москва. Країни Заходу заявляють, що добиватимуться того, щоб за підсумками війни Україна не втратила незалежності та територіальної цілісності.