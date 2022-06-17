З початку тижня через обстріли військ РФ на Дніпропетровщині загинули шестеро людей, ще шестеро були поранені. Про це на брифінгу 17 червня сказав голова Дніпропетровської обласної ради, заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук.

За його словами, це жителі Синельниківського та Криворізького районів.

Найбільш постраждалою від війни є Зеленодольська громада, сказав він. Там з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено понад 300 квартир та понад пів тисячі будинків у приватному секторі.

Він також повідомив, що увечері 16 червня через обстріли військ РФ сталася пожежа, знищено 100 гектарів посівів пшениці в Широківській громаді Криворізького району. Без жертв.

Крім того, війська РФ обстріляли Велику Костромку та Зеленодольськ на Криворіжжі. Жертв та поранених немає.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.