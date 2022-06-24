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Війська РФ знову з «Ураганів» обстріляли Дніпропетровщину – ОВА

Люди не постраждали, але є руйнування. На фото - РСЗВ «Ураган» и «Град»

Російські війська знову з реактивної системи залпового вогню «Ураган» обстріляли Криворізький район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог знову ударив по Криворізькому району – з «Ураганів».Поцілив по двох громадах – Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування», – написав він у телеграмі.

23 червня війська РФ з «Ураганів» обстріляли Апостолове Криворізького району, двоє людей зазнали поранень.

Дніпропетровщину, зокрема Криворізький район, який розташований близько до тимчасово окупованої території Херсонщини, російські військові обстрілюють регулярно.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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