«Підступно по житлових районах». Війська РФ з «Ураганів» обстріляли Дніпропетровщину, є поранені – ОВА

Війська РФ обстріляли Апостолове Криворізького району, двоє людей поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води», – написав він у телеграмі.



За словами Резніченка, на вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси, вже виявили 16 касетних елементів.



Як уточнив в телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, війська РФ по місту вдарили з «Ураганів».

Дніпропетровщину, зокрема Криворізький район, який розташований близько до тимчасово окупованої території Херсонщини, російські військові обстрілюють регулярно.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. В ООН станом на 16 червня підтвердили 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.