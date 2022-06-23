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Більше 4 діб рятувальники гасили пожежу на нафтобазі у Дніпропетровській області – ОВА

Пожежа на нафтобазі у Дніпропетровській області, 18 червня 2022 року

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, яка сталася 18 червня через російські ракетні удари. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Приборкували полум’я понад 108 годин. Та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. 8-ро з них – у лікарні», – написав він у телеграмі.

Увечері 18 червня російські війська завдали кілька ударів по Новомосковському району Дніпропетровського району. Згодом в ОВА повідомили, що через ракетний удар вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі.

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