Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: рятувальники досі гасять пожежу – Лукашук

На Дніпропетровщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на нафтобазі, в яку 18 червня влучили російські ракети, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

«Там тривають роботи з гасіння палаючого резервуару і розбору завалів», – написав він у телеграмі.

Микола Лукашук також повідомив, що пізно ввечері 19 червня війська РФ зі ствольної артилерії обстріляв Велику Костромку: внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок, є руйнування. Без жертв.

Увечері 18 червня російські війська завдали кілька ударів по Новомосковському району Дніпропетровського району. Згодом в ОВА повідомили, що через ракетний удар вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Загинули дві людини, також близько 10 людей постраждали.