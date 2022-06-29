Дніпро: двоє поранених через ракетний удар – у стані середньої тяжкості

Двоє із семи поранених через ракетний удар військ по Дніпру 28 червня перебувають у стаціонарі лікарні, стан – середньої тяжкості. Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Загрози їхньому життю немає.

Ще п’ятеро зверталися до лікарів амбулаторно. Вони не потребують ані стаціонарного, ані хірургічного лікування, сказав Григорук. Ці люди отримали легкі мінно-вибухові травми.

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Щодо стану 6-річного хлопчика, то він отримав осколкові ураження склом. У нього посічені склом кінцівки й трохи лице. Загрози життю немає, шпиталізація не потрібна.

28 червня війська РФ вдарили по Дніпропетровщині шістьма крилатими ракетами «Калібр», чотири з них збили сили ППО, дві – влучили в АЗС і підприємство.

Загинули двоє людей, чоловік і жінка. Шестеро людей отримали осколкові поранення, серед них 6-річний хлопчик.