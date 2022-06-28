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Війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині – влада уточнила наслідки «прильотів»

За даними командування Повітряних сил ЗСУ,  сьогодні близько 17.30 російські війська завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Фото ілюстративне

Війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Масова ворожа атака по Дніпропетровщині. Шість ракет! Три ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом. У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія», – написав він у телеграмі.

За його словами, на місці ракетних ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей.

У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються, додав Резніченко.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО, під завалами перебувають люди.

Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, сьогодні близько 17.30 російські війська завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Шість російських ракет були спрямовані по місту Дніпро, чотири ракети збили.

За даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.

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