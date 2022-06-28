У Дніпрі російська ракета влучила в СТО – мер

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО, під завалами перебувають люди.

«Щойно руZZкі мр@зі влупили ракетою по СТО «Автодизель». Ніяких військових, ніякої зброї, ніякої техніки. Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз перебувають під завалами», – написав він у фейсбуці.

Рятувальники гасять пожежу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.