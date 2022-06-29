Обстріл Дніпра: під завалами будівлі підприємства знайшли двох загиблих – голова ОВА

Тіла двох загиблих виявили під завалами будівлі автотранспортного підприємства в Дніпрі, в яке 28 червня влучила російська ракета, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка і жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди», – написав Резніченко у телеграмі вранці 29 червня.

За його словами, на місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».

«Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили», – додав Резніченко.

28 червня влада регіону повідомила, що російські загарбники вдарили ракетами по території Криворізької ТЕС, ще дві ракети влучили на території Дніпра.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО, під завалами перебувають люди.

24 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.