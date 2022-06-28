У Дніпрі загасили пожежу, яка спалахнула через ракетний удар РФ, пошук людей під завалами триває – ДСНС

У Дніпрі загасили пожежу, яка спалахнула через влучення однієї з російських ракет, пошук людей під завалами триває. Про це на брифінгу 28 червня повідомила речниця ДСНС в Дніпропетровська області Дарина Цуркань.

За її словами, ця ракета потрапила в транспортне підприємство: там на прилеглій території було знищено 21 легкове авто і 13 вантажівок.

Друга ракета поцілила по території промислового підприємства – пошкоджено кілька будівель.

Також вона розповіла, що загалом 28 червня російські війська випустили по Дніпропетровщині шість ракет морського базування «Калібр». Сили ППО збили чотири ракети: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

У Синельниківському районі через уламки збитої ракети сталася пожежа на відкритій території, її вже загасили.

Дарина Цуркань також зазначила, що російські війська вдарили по території Криворіжжя, постраждала одна людина. Чоловік отримав поранення в ногу, йому вже надали першу медичну допомогу. Пошкоджений житловий будинок і господарська споруда.

За даними Укрзалізниці, у зв’язку з ракетними ударами два поїзди з Дніпра вирушили із затримкою. Проїзд ушкодженою ділянкою залізниці поблизу Дніпра вже відновили.

Як раніше повідомляли у Дніпропетровській ОВА, у Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. На місці ракетних ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО.

За даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.