Російські війська вдарили по Криворізькій ТЕС – Лукашук

Російські війська вдарили по території Криворізької ТЕС, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Наслідки з‘ясовуються.

«Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Є один постраждалий чоловік, який дістав осколкові поранення ноги», – повідомив він.

28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. На місці ракетних ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО, під завалами перебувають люди.

За даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.