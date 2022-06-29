ОГП: через обстріл Миколаєва 4 людини загинули, 5 – поранені

Офіс генерального прокурора повідомив про відкриття кримінального провадження через обстріл Миколаєва вранці 29 червня і загибель внаслідок цього чотирьох цивільних та поранення ще п’яти.

Розслідування ведуть за статтею про «порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством».

«За даними слідства, 29 червня 2022 року близько 6-ї години ранку військові країни-агресора вкотре завдали масованого ракетного удару по місту Миколаєву. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. На даний час відомо про чотирьох загиблих і п’ятьох поранених цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, на місці події працюють прокурори Окружної прокуратури міста Миколаєва, слідчі СБУ і поліції, експерти, рятувальники та медики, тривають пошуково-рятувальна операція і першочергові слідчі дії.

Раніше повідомляли про трьох загиблих і п’ятьох поранених.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.