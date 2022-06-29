Число жертв удару по Миколаєву зросло: 3 загиблих, 5 поранених – голова ОВА

У Миколаєві кількість загиблих внаслідок ракетного удару військ РФ зросла до трьох, поранених – до п’яти, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вранці 29 червня російські окупанти завдавали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок. Станом на 08:20 відомо про п’ятьох поранених і трьох загиблих. Детальна інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомляли про двох загиблих і трьох поранених.

Кім додав, що 29 червня російські війська продовжували обстріли й інших районів області, зокрема Баштанського, Миколаївського районів, міста Очакова. Даних про потерпілих там немає.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.