РФ завдала удару по багатоповерхівці в Миколаєві, 2 людини загинули, 3 поранені – Кім

Двоє людей загинули, троє – поранені після удару російських сил по багатоповерховому будинку в Миколаєві вранці 29 червня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також, за його даними, поранений співробітник ДСНС.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що на місці триває пошуково-рятувальна робота, працюють надзвичайники, медики і комунальники.

Він закликав не публікувати адресу і фото з місць обстрілів, щоб не наражати на небезпеку «тих, хто зараз там рятує людей».

Напередодні вранці російські військові завдали ракетних ударів по Миколаєву, внаслідок чого, за даними влади, були пошкоджені міський стадіон, військовий об’єкт і вісім багатоповерхівок.

Сєнкевич, посилаючись на дані Військової комендатури оборони міста, повідомив, що удари по Миколаєву були завдані з берегового ракетного комплексу «Бастіон», розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині.

Миколаївщину війська РФ обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше повідомляв, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.