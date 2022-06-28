«Щодня бачимо, як ракети РФ знищують наші міста» – Кличко на відкритті саміту НАТО в Мадриді

Мер Києва Віталій Кличко прибув до Мадрида, де сьогодні розпочався саміт НАТО.



«Ми очікуємо як результат цього саміту прискорення доставки оборонного озброєння Україні та продовження підтримки України. Також (очікуємо - ред.) єдності від партнерів у цьому процесі, адже від цього залежить повернення до Європи миру», – заявив Кличко у кулуарах саміту.



Мер Києва наголошує, що Україні потрібні системи протиракетної оборони.

«Ми щодня бачимо, як російські ракети знищують наші міста, вбивають мирних мешканців, руйнують нашу інфраструктуру», – агрументував Кличко необхідність цього озброєння, додавши, що зараз від України залежить мир у Європі. А війну Росії проти України назвав наймасштабнішою від часів Другої світової.

26 червня у Києві російська ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок цього, за попередніми даними, загинула одна людина, ще шестеро поранені.​