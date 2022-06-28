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«Щодня бачимо, як ракети РФ знищують наші міста» – Кличко на відкритті саміту НАТО в Мадриді

Мер Києва наголошує, що Україні потрібні системи протиракетної оборони.

Мер Києва Віталій Кличко прибув до Мадрида, де сьогодні розпочався саміт НАТО.

«Ми очікуємо як результат цього саміту прискорення доставки оборонного озброєння Україні та продовження підтримки України. Також (очікуємо - ред.) єдності від партнерів у цьому процесі, адже від цього залежить повернення до Європи миру», – заявив Кличко у кулуарах саміту.

Мер Києва наголошує, що Україні потрібні системи протиракетної оборони.

«Ми щодня бачимо, як російські ракети знищують наші міста, вбивають мирних мешканців, руйнують нашу інфраструктуру», – агрументував Кличко необхідність цього озброєння, додавши, що зараз від України залежить мир у Європі. А війну Росії проти України назвав наймасштабнішою від часів Другої світової.

Коментар Віталія Кличка
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Коментар Віталія Кличка

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Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)
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Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)

Вранці 26 червня війська РФ обстріляли один з центральних районів Києва. Унаслідок  обстрілу загинула одна людина, постраждали шестеро, повідомив мер міста Віталій Кличко

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