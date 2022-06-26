Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)

Вранці 26 червня війська РФ обстріляли один з центральних районів Києва. За даними міської прокуратури, внаслідок ракетного удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок із житлового кварталу, який вже атакували в квітні. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9-го поверхів. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, постраждали шестеро, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону, що удар по Києву був завданий з регіону Каспійського моря. «Було випущено від чотирьох до шести ракет сьогодні. Наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є фотопідтвердження однієї збитої ракети. Уламки інших зараз шукають», – сказав він.