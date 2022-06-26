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Ракетна атака на Київ: наслідки удару по житловій багатоповерхівці у центрі столиці (фоторепортаж)

Вранці 26 червня війська РФ обстріляли один з центральних районів Києва. За даними міської прокуратури, внаслідок ракетного удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок із житлового кварталу, який вже атакували в квітні. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9-го поверхів. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, постраждали шестеро, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону, що удар по Києву був завданий з регіону Каспійського моря. «Було випущено від чотирьох до шести ракет сьогодні. Наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є фотопідтвердження однієї збитої ракети. Уламки інших зараз шукають», – сказав він.

Рятувальники на місці ракетної атаки
1 Рятувальники на місці ракетної атаки
Богдан, який отримав поранення через ракетний удар, та його собака Міра. Після вибуху Міра втекла, і поранений хлопець шукав її протягом 30 хвилин
2 Богдан, який отримав поранення через ракетний удар, та його собака Міра. Після вибуху Міра втекла, і поранений хлопець шукав її протягом 30 хвилин
На місце обстрілу прибули медики
3 На місце обстрілу прибули медики
Також до обстріляного будинку приїхав мер Києва Віталій Кличко
4 Також до обстріляного будинку приїхав мер Києва Віталій Кличко
Обстріл спричинив пожежу у багатоповерхівці
5 Обстріл спричинив пожежу у багатоповерхівці
Рятувальники за допомогою спецобладнання підіймаються на пошкоджені поверхи будівлі&nbsp;
6 Рятувальники за допомогою спецобладнання підіймаються на пошкоджені поверхи будівлі 
Внаслідок ракетного обстрілу в будинку вибило шибки
7 Внаслідок ракетного обстрілу в будинку вибило шибки
Також сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9-го поверхів
8 Також сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9-го поверхів
Рятувальники працюють на зруйнованій обстрілом частині будинку
9 Рятувальники працюють на зруйнованій обстрілом частині будинку
Працівник поліції на місці ракетного обстрілу
10 Працівник поліції на місці ракетного обстрілу
Інший будинок із цього житлового кварталу російські війська атакували у квітні
11 Інший будинок із цього житлового кварталу російські війська атакували у квітні
Дим із житлового будинку в Києві, який зазнав ракетного удару російською армією
12 Дим із житлового будинку в Києві, який зазнав ракетного удару російською армією
Рятувальники працють на місці ракетного удару
13 Рятувальники працють на місці ракетного удару
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Рятувальники евакуюють поранену жінку з обстріляного будинку
15 Рятувальники евакуюють поранену жінку з обстріляного будинку
Поранена жінка в кареті швидкої допомоги&nbsp;
16 Поранена жінка в кареті швидкої допомоги 
Рятувальники гасять пожежу, яка розпочалася внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки
17 Рятувальники гасять пожежу, яка розпочалася внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки
Рятувальник несе рештки російської ракети, якою був обстріляний житловий будинок
18 Рятувальник несе рештки російської ракети, якою був обстріляний житловий будинок
Поліція оглядає уламки ракети на місці обстрілу
19 Поліція оглядає уламки ракети на місці обстрілу
Рятувальники, які розбирають завали, присіли відпочити
20 Рятувальники, які розбирають завали, присіли відпочити
Ракети влучили також у дитячий садочок, розташований у Шевченківському районі Києва
21 Ракети влучили також у дитячий садочок, розташований у Шевченківському районі Києва
Через атаку на садочок ніхто не постраждав: у неділю зранку там не було людей
22 Через атаку на садочок ніхто не постраждав: у неділю зранку там не було людей
11-річний Дмитро тримає уламки ракети, яка влучила на територію дитячого садка. ДСНС закликає дітей та цивільних осіб не торкатися рештків снарядів та інших предметів, які можуть бути вибухонебезпечними
23 11-річний Дмитро тримає уламки ракети, яка влучила на територію дитячого садка.

ДСНС закликає дітей та цивільних осіб не торкатися рештків снарядів та інших предметів, які можуть бути вибухонебезпечними
Рятувальники відпочивають на місці розбору завалів у житловій багатоповерхівці
24 Рятувальники відпочивають на місці розбору завалів у житловій багатоповерхівці
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101. Ударів завдали&nbsp;з регіону Каспійського моря
25 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101. Ударів завдали з регіону Каспійського моря
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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