Зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Києву – Кличко

Унаслідок російського обстрілу житлового будинку в Києві загинула одна людина, постраждали шестеро, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Раніше повідомлялось про одну загиблу людину і чотирьох поранених.

«На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє – з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки – в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



Рятувально-пошукові роботи тривають.

Про кілька вибухів в Шевченківському районі Києва раніше 26 червня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі національного телемарафону, що удар по Києву був завданий з регіону Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисяч кілометрів. Він додав, що бомбардувальники злітали з Астрахані.

«Було випущено від чотирьох до шести ракет сьогодні. Наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є фотопідтвердження однієї збитої ракети. Уламки інших зараз шукають», – сказав він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.