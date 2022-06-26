«Під завалами є люди» – Кличко розповів про вибухи в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив вранці 26 червня про кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. Він додав, що є постраждалі.

Спершу він написав у телерамі, що «в двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців».

Пізніше додав, що тривають пошуково-рятувальні роботи «у житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета».

«Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці», – вказав він.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій підтвердила загоряння внаслідок російського обстрілу в 9-поверховому житловому будинку.

«26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці. На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку на загальній площі близько 300 кв.м., пошкоджено будівельні конструкції з 1-го по 7-й поверхи та частково зруйновано 7, 8 та 9 поверхи. Наразі проводяться заходи з ліквідації пожежі та рятування людей. За попередніми даними, є постраждалі», – йдеться у повідомленні.

На місці задіяні 19 одиниць пожежної техніки та 67 людей особового складу, зазначили в ДСНС.

Пізніше Віталій Кличко додав, що з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку: «Вона жива. Зараз рятують її маму».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.