Російський обстріл будинку в Києві: одна людина загинула, 4 поранені – поліція

Національна поліція України повідомляє про одну загиблу людину і чотирьох поранених внаслідок російського обстрілу житлового будинку у Шевченківському районі Києва вранці 26 червня.

«За наявною інформацією, 1 людина загинула. Наразі відомо про 4-х поранених, серед яких 7-річна дівчинка. В цей момент дістали з-під завалів її маму – 35-річну жінку. Вона є громадянкою РФ, але тривалий час проживає у Києві. Передайте російським пропагандистам, що Росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами», – зауважив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Рятувальні роботи тривають, йдеться в повідомленні. На місці працюють 25 слідчо-оперативних груп Національної поліції України та СБУ, які «документують наслідки воєнних злочинів РФ у серці столиці». До роботи задіяні криміналісти, вибухотехніки, кінологи, додають в НПУ.



За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочате розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 438 КК України, ч. 3 ст. 110 КК України), повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.



За даними слідства, зранку 26 червня 2022 року збройні сили РФ здійснили обстріл центрального району міста Києва.



«Ракетними ударами пошкоджені 9-поверховий житловий будинок та прилегла інфраструктура. У будинку сталося загоряння із частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів», – зауважили в прокуратурі.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБУ в місті Києві та Київській області.

Про кілька вибухів в Шевченківському районі Києва раніше 26 червня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На той час було відомо про двох постраждалих.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі національного телемарафону, що удар по Києву був завданий з регіону Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисяч кілометрів. Він додав, що бомбардувальники злітали з Астрахані.

«Було випущено від чотирьох до шести ракет сьогодні. Наша ППО спрацювала, частину ракет було збито. Є фотопідтвердження однієї збитої ракети. Уламки інших зараз шукають», – сказав він.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 23 червня змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.