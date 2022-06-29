Вілкул про обстріл Криворізької ТЕС: «пошкодження є, але енергетична безпека регіону підтримується»

Унаслідок російського обстрілу Криворізької ТЕС станція отримала «певні пошкодження, але «енергетична безпека регіону підтримується». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Це був обстріл зі ствольної артилерії з боку окупаційних військ. Швидше за все, це були гаубиці 152 мм. Це (обстріл ТЕС – ред.) – просто в рамках терору», – зазначив він.

Загалом, за словами Вілкула, протягом останнього тижня Росія «збільшила у кілька разів» кількість обстрілів Криворіжжя.

«Російські військові поводять себе як терористи. Вони обстрілюють абсолютно мирні населені пункти. У нас велика кількість зруйнованих будинків (і багатоповерхових, і з приватного сектору, і садочки, і школи, і промислові підприємства)», – уточнив Вілкул.

28 червня голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що російські війська вдарили по території Криворізької ТЕС.

Загалом 28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство. Під завалами автотранспортного підприємства в Дніпрі, в яке влучила російська ракета, виявили тіла двох загиблих.