Вілкул стверджує, що ексміністр Захарченко пропонував йому стати на бік Росії

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул стверджує, що на другий день повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну отримав дзвінок від колишнього політичного соратника та ексміністра МВС Віталія Захарченка, але «послав його».

«Із такою ось пропозицією (телефонував – ред.): «Олександре Юрійовичу, ви ж розумна людина. Ви розумієте, що ситуація вже визначена. Підпишіть, будь ласка, від імені Кривого Рогу якийсь там договір з окупантами про кохання, дружбу, взаєморозуміння, взаємодопомогу, і будете великою людиною у новій Україні». Я його послав дуже довгим нецензурним виразом. Тому там особливої дискусії не було», – зазначив Вілкул в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, про цей дзвінок він одразу ж поінформував українські спецслужби.

Сам Захарченко публічно не коментував це.