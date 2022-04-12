Підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг» відновлює роботу після місячної перерви

На Дніпропетровщині після місячної перерви відновлює роботу підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі металургійного підприємства.

Після зупинки металургійного виробництва знову запустили доменну піч №6. Цієї доби планують виплавити тисячу тонн чавуну, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За кілька днів піч вийде на звичний режим роботи.

На початку березня 2022 року компанія ArcelorMittal заявила, що тимчасово зупиняє виробництво сталі в Кривому Розі і гасить всі доменні печі. Рішення ухвалили, щоб убезпечити людей і активи. Перед цим виробництво сталі знизили до технічного мінімуму – приблизно на дві третини, роботу шахт зупинили.

У період вимушеної зупинки працівники підприємства отримували зарплату.

За даними обласної військової адміністрації, станом на 11 квітня загалом на Дніпропетровщині працює 20 із 22-х великих промислових підприємств. Із них 14 – металургійних.