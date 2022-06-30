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ОК «Південь»: війська РФ, ймовірно, залишили Зміїний

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Острів Зміїний, супутниковий знімок, 21 червня 2022 року

Російські військові, ймовірно, залишили острів Зміїний у Чорному морі після обстрілів із боку ЗСУ, повідомило 30 червня оперативне командування «Південь».

«Протягом ночі внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними й артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами й, імовірно, залишив острів», – йдеться в повідомленні командування у фейсбуці.

Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи, додали в ОК «Південь».

«Остаточні результати операції дорозвідуються», – додали там.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових з острова і назвало його «кроком доброї волі».

«ЗС РФ 30 червня як крок доброї волі завершили виконання завдань на острові Зміїному і вивели гарнізон, що перебував там. Рішення ЗС РФ вивести гарнізон із острова Зміїного не дозволить Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна», – йдеться у повідомленні міністерства, яке цитує російське державне агентство новин ТАСС.

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту Росії.

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