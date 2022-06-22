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Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після атаки ЗСУ – фото

Острів Зміїний після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року

Після атаки Збройних сил України на захоплений Росією український острів Зміїний видно сліди руйнувань – свідчать супутникові фотографії американської компанії Maxar Technologies.

Агентство Reuters опублікувало супутникові знімки острова Зміїний перед (17 червня) і після (21 червня) атаки ЗСУ.

Ось так виглядала північна частина Зміїного 17 червня 2022 року
Ось так виглядала північна частина Зміїного 17 червня 2022 року
На знімку від 21 червня видно сліди пожежі на Зміїному
На знімку від 21 червня видно сліди пожежі на Зміїному
Південна частина острова Зміїний до атаки ЗСУ, 17 червня 2022 року
Південна частина острова Зміїний до атаки ЗСУ, 17 червня 2022 року
Зруйнована вежа в південній частині Зміїного після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року
Зруйнована вежа в південній частині Зміїного після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року
Загальний вигляд Зміїного до атаки ЗСУ, 17 червня 2022 року
Загальний вигляд Зміїного до атаки ЗСУ, 17 червня 2022 року
Загальний вигляд Зміїного після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року
Загальний вигляд Зміїного після атаки ЗСУ, 21 червня 2022 року

21 червня повідомлялося про завдання українськими військовими удару по силах російських військ на українському острові Зміїний.

При цьому Міноборони РФ стверджує, що російська ППО «знищила випущені по острову засоби ураження противника, жоден із них не досягнув цілі».

Українські військові заявили, що на острові Зміїному ЗСУ вразили російський ЗРК «Панцир С1», станцію радіолокації й автомобільну техніку.

Пізніше ЗСУ уточнили, що по силах армії РФ на українському острові Зміїний було завдано кілька ударів, «операція триває».

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про ураження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

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