Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після атаки ЗСУ – фото

Після атаки Збройних сил України на захоплений Росією український острів Зміїний видно сліди руйнувань – свідчать супутникові фотографії американської компанії Maxar Technologies.

Агентство Reuters опублікувало супутникові знімки острова Зміїний перед (17 червня) і після (21 червня) атаки ЗСУ.

21 червня повідомлялося про завдання українськими військовими удару по силах російських військ на українському острові Зміїний.

При цьому Міноборони РФ стверджує, що російська ППО «знищила випущені по острову засоби ураження противника, жоден із них не досягнув цілі».

Українські військові заявили, що на острові Зміїному ЗСУ вразили російський ЗРК «Панцир С1», станцію радіолокації й автомобільну техніку.

Пізніше ЗСУ уточнили, що по силах армії РФ на українському острові Зміїний було завдано кілька ударів, «операція триває».

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про ураження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.