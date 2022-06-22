По силах окупантів на Зміїному було кілька ударів, операція триває – ОК «Південь»

По силах окупантів на острові Зміїний було кілька ударів, операція триває, повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«Удар по острову Зміїний був і не один. Все це було в рамках військової операції, яка потребує режиму тиші... Було завдано масований удар з застосуванням різнорідних сил. Ми їх не розкриваємо, бо нас слухає ворог. Було завдано певної шкоди і скупченню техніки, і особовому складу. Ми знаємо, що суттєво пошкоджено або знищено ЗРК типу «Панцир», радіолокаційну станцію і є ще інші втрати ворога. Операція триває», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни. Час від часу українська сторона повідомляє про враження російських сил на острові чи поруч. Зокрема 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.