Україна значною мірою нейтралізувала здатність РФ встановити контроль на морі – британська розвідка

Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.



«Знищення російського судна (буксира «Василий Бех» – ред.) під час місії поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний. Українська берегова оборона значною мірою нейтралізувала здатність Росії встановити контроль на морі та зосереджувати свої морські сили в північно-західній частині Чорного моря», – йдеться у повідомленні розвідки в твіттері.



У британській спецслужбі вважають, що це підірвало життєздатність оригінального російського плану вторгнення, який передбачав утримання Одеської області під загрозою з моря.

У Військово-морських силах ЗСУ 17 червня повідомили, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Згодом голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що російський буксир «Василий Бех» затонув. Російська сторона цю втрату не коментувала.