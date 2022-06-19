Війська РФ переформатовують корабельне угруповання – ОК «Південь»

На півдні України російські війська переформатовують корабельне угруповання, акцент роблять на підводному флоті, повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на 2 надводних ракетних кораблях і 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК», – йдеться у повідомленні.
Напередодні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що затонув російський буксир «Василий Бех», який 17 червня вразили українські військові, на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс «Тор». Він висловив сподівання, що українські військові створять в Чорноморському флоті РФ «підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря».
У Військово-морських силах ЗСУ раніше 17 червня повідомили, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Російська сторона цю втрату ще не коментувала.
15 червня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що з Севастополя виведені в море дев’ять із 14 носіїв крилатих ракет типу «Калібр», один носій тоді залишався на ремонті.
16 червня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що у Південній бухті Севастополя стояли п’ять великих десантних кораблів зі складу корабельного угруповання Військово-морського флоту Росії. З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.
16 червня керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що у Чорному морі Росія утримує три носії крилатих ракет.Володимир Зеленський 9 червня повідомив, що російські військові випустили по Україні близько 2600 різних ракет від початку повномасштабного вторгнення.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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