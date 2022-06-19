Війська РФ переформатовують корабельне угруповання – ОК «Південь»

На півдні України російські війська переформатовують корабельне угруповання, акцент роблять на підводному флоті, повідомляє Оперативне командування «Південь».



«Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатовує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі в готовності до ракетного удару 28 «Калібрів» на 2 надводних ракетних кораблях і 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань – 3 ВДК», – йдеться у повідомленні.



Напередодні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що затонув російський буксир «Василий Бех», який 17 червня вразили українські військові, на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс «Тор». Він висловив сподівання, що українські військові створять в Чорноморському флоті РФ «підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря».

У Військово-морських силах ЗСУ раніше 17 червня повідомили, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Російська сторона цю втрату ще не коментувала.

15 червня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що з Севастополя виведені в море дев’ять із 14 носіїв крилатих ракет типу «Калібр», один носій тоді залишався на ремонті.

16 червня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що у Південній бухті Севастополя стояли п’ять великих десантних кораблів зі складу корабельного угруповання Військово-морського флоту Росії. З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

16 червня керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що у Чорному морі Росія утримує три носії крилатих ракет.