Російський буксир «Василий Бех» пішов на дно – Одеська ОВА

Російський буксир «Василий Бех», який сьогодні вразили українські військові, затонув, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні вранці нашими військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту «Василий Бех», на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс «Тор». Пізніше стало відомо, що він затонув», – сказав він у своєму відеозверненні.

Марченко сподівається, що українські військові створять в Чорноморському флоті РФ «підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря».

У Військово-морських силах Збройних сил України раніше сьогодні повідомили, що в акваторії Чорного моря було уражено російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

У ВМС зазначили, що збудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «Василий Бех» водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.

Російська сторона цю втрату наразі не коментувала.