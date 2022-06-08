США і партнери працюють над наданням Україні протикорабельних систем – Білий дім

США і союзники працюють над постачанням Україні протикорабельних ракет і систем для посилення її прибережної оборони, заявив високопосадовець Білого дому, якого цитує «Голос Америки».

«Ми підтримуємо Україну і працюємо, щоб допомогти їй покращити її прибережну оборону. У рамках цих зусиль ми надаємо Україні безпілотні судна берегової оборони. Ми також співпрацюємо з союзниками та партнерами над наданням Україні протикорабельних ракет і систем. Ми щодня постійно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб», – сказав чиновник Білого дому.

Він додав, що США є найбільшим постачальником допомоги Україні оборонного призначення, і «надалі будуть світовим лідером у наданні найбільшої в історії допомоги Україні у сфері безпеки».

7 червня під час виступу у Сенаті лідер Республіканської меншості Мітч Макконнелл заявив, що США повинні надсилати більш потужну зброю в Україну.

«Їм потрібна потужніша зброя. І їм потрібна зброя більшої дальності, щоб безпечно протистояти наступальним силам Росії», – сказав він.

Макконнелл закликав адміністрацію Байдена пояснити, чи продовжить вона надавати Україні ракети більшої дальності та чи надасть протикорабельні ракети, «щоб Україна могла націлюватись на російські загрози українським чорноморським портам».

Три тижні тому високопосадовець Білого дому повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб передати передові протикорабельні ракети українським військовим, щоб допомогти їм подолати морську блокаду Росії українських портів.

Ці заяви лунали на тлі побоювань, що більш потужна зброя, яка може потопити російські військові кораблі, може призвести до ескалації конфлікту.

У травні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна на зустрічі у форматі «Рамштайн» отримала підтвердження щодо посилення берегової оборони. За його словами, Києву пообіцяли протикорабельні ракети та інші «неприємні сюрпризи для ворога».