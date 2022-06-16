У Південній бухті Севастополя стоять п’ять великих десантних кораблів – «Крим.Реалії» 

У Південній бухті Севастополя наразі стоять п’ять великих десантних кораблів зі складу корабельного угруповання Військово-морського флоту Росії. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів були зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

Перші два кораблі, пришвартовані біля Мінної стінки – це ВДК проєкту 1171 «Тапір». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них, ВДК «Саратов», було знищено українськими військовими в порту Бердянська. Два інші – «Орськ» (бортовий номер 148) та «Микола Фільченков» (152).

За ними пришвартовані три ВДК проєкту 775. У Чорноморського флоту чотири такі кораблі: «Цезар Куніков» (158), «Новочеркаськ» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151).

Читайте також: У Чорному морі Росія утримує три носії крилатих ракет – ОК «Південь»

Наразі в 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті проходить ремонт «Азов», про що повідомляли Крим.Реалії.

В інших севастопольських бухтах великих десантних кораблів немає.

Як раніше повідомляло російське державне агентство ТСС, у Чорному морі перебуває угруповання ВМФ Російської Федерації в складі 12 ВДК. За даними джерела агентства, до загону кораблів Північного флоту входять ВДК «Петро Моргунов», «Оленєгірський гірник» та «Георгій Переможець». Балтійський флот представлений ВДК «Корольов», «Мінськ» та «Калінінград».

Як повідомляли Крим.Реалії, перелічені великі десантні кораблі зайшли до Чорного моря у першій декаді лютого для участі в «навчаннях».

Читайте також: Росія вивела в море з Севастополя більшість носіїв ракет «Калібр»

Таким чином, наразі шість великих десантних кораблів з угруповання знаходяться в бухтах Севастополя, в тому числі в ремонті, а шість ВДК вийшли в море.

16 червня на брифінгу керівниця пресцентру сил охорони та оборони українського оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що в Чорному морі зараз перебуває корабельне угруповання ворожого флоту у складі трьох носіїв крилатих ракет.

«Це два надводні кораблі та один підводний човен. Також готові два великі десантні кораблі. Легкий шторм не дозволяє навіть говорити про десантну операцію, але відчайдушність нашого ворога така, що можливо все. Ми готові до будь-яких подій», – сказала Гуменюк.

Президент Володимир Зеленський 9 червня повідомив, що російські військові випустили по Україні близько 2600 різних ракет від початку повномасштабного вторгнення.