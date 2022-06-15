Біля зернового терміналу в Севастополі став під навантаження російський балкер – фото

У Севастополі біля зернового терміналу «Авліта» у Доковій бухті стоїть під навантаженням судно класу Bulk Carrier, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Балкер пришвартований правим бортом до причальної стінки, ватерлінія судна розташована високо над рівнем моря, що свідчить про невелике завантаження судна. Назва балкера – «Михаил Ненашев», порт приписки – Астрахань.

Судно «Михаил Ненашев» (IMO: 9515539, MMSI: 273292290) класу Bulk Carrier побудоване в 2009 році, ходить під російським прапором.

За даними систем стеження, 9 червня цей балкер увійшов через протоку Босфор у Чорне море, 12 червня перебував у порту «Кавказ» Краснодарського краю Росії. Поточне розташування «Михаила Ненашева» не відстежується, що свідчить про вимкнену AIS – автоматичну ідентифікаційну систему.

Крим.Реалії повідомляли, що 3 червня під завантаження біля зернового термінала стали одразу два невеликі балкери класу «річка-море».

Раніше сьогодні російський голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов) визнав, що Росія продає українське зерно, яке російські військові завозять до окупованого Криму із захоплених частин Херсонської і Запорізької областей.

Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Російська влада підтверджувала, що вивозить українське зерно в Росію і окупований Крим.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що колони вантажівок везуть до Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької і Херсонської областей.

24 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії вкрадене українське зерно та не ставати співучасниками російських злочинів.