Аксьонов визнав, що Росія продає українське зерно, завезене до Криму

Росія продає українське зерно, яке російські військові завозять до окупованого Криму із захоплених частин Херсонської і Запорізької областей, заявив російський голова Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

«Зерно зі звільнених (окупованих – ред.) територій до Республіки Крим проходить транзитом, далі йде до Севастополя на продаж. Ми самі себе забезпечуємо зерном», – заявив Аксьонов, слова якого наводить російський телеканал «Крим 24».

Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Російська влада підтверджувала, що вивозить українське зерно в Росію і окупований Крим.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляв, що колони вантажівок везуть до Криму українське зерно, захоплене Росією на окупованій території Запорізької і Херсонської областей.

24 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ не купувати в Росії вкрадене українське зерно та не ставати співучасниками російських злочинів.