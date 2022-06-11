«Ми вже вивчили, що Путіну не можна довіряти»: МЗС відповіло на заклики з Африки розблокувати порт Одеси

Міністерство закордонних справ України прокоментувало заклик Африканського союзу до Києва розмінувати Одеський порт, аби дозволити експорт зерна. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Африка потерпає від подорожчання харчів не через дії України, а через російську агресію.

Як зазначив Ніколенко, Україна завжди була надійним постачальником сільськогосподарської продукції для африканських ринків.

«Ми твердо налаштовані продовжувати експорт зерна, аби допомогти Африці забезпечити свою харчову безпеку. Однак один важливий момент повинен бути кришталево чітким. Африка зіткнулася зі зростанням цін на продукти та потенційним голодом, тому що Росія вторглася до України. Російська армія знищує критичну аграрну інфраструктуру, блокує українські морські порти та термінали з зерном і завдає ракетних ударів по південних аграрних регіонах України. Росія також краде зерно із захоплених українських територій», – перелічив речник.

Читайте також: Зеленський закликав виключити Росію з продовольчої організації ООН: «вона працює на голод»

Відтак він висловив «розчарування» закликами до Києва «зробити щось» замість засудження російської агресії. Ніколенко пояснив відмову України розблокувати Одеський порт під гарантії з Москви.

«Ми вже вивчили урок, що слову президента Путіна не можна вірити. Він і його посадовці публічно багато разів до 24 лютого заявляли, що Росія не буде вторгатися до України. Вона це зробила… З цієї причини, обґрунтовані безпекові побоювання України необхідно поважати», – пояснив Ніколенко.

Він додав, що Україна запропонувала план із трьох кроків, який би дозволив розблокувати морські порти, аби продовжити експорт зерна:

Росія повинна відвести свої військово-морські сили з Чорного та Азовського морів

Україна має отримати військову техніку, аби захистити своє південне узбережжя на випадок, якщо Москва вирішить скористатися розмінуванням

міжнародна морська місія мусить патрулювати маршрут експорту

«Ми закликаємо президента Маккі Салла та Африканський Союз використати свої важелі впливу на Росію, щоб переконати її припинити безглузді бойові дії. Закінчення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягло в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами», – аргументував речник МЗС.

Президент Сенегалу та голова Африканського Союзу Маккі Салл 9 червня закликав Україну розмінувати води навколо порту Одеси, аби полегшити експорт зерна з України.