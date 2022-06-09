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Українські фермери борються за врожай, ризикуючи життям. Світ боїться продовольчої кризи через війну Росії проти України (фотосвідчення)

Україна є великим експортером олії, кукурудзи та пшениці, але війна та блокада Росією українських портів фактично зупинили значну кількість цього потоку. У той час як російська армія цілеспрямовано нищить український аграрний сектор, фермери, попри обстріли і мінування, із ризиком для життя намагаються провести комплекс польових робіт. Поки Україна шукає інші логістичні шляхи для експорту свого зерна, Росія намагається спробувати відмінити санкції в обмін на розблокування українських портів у Чорному морі.

Знищений військовий автомобіль на раніше замінованому полі в Чернігові. ( фото з кінця травня). У звичайний сільськогосподарський сезон українські аграрії працювали б за суворим графіком. Тепер фермери чекають безпечної миті &ndash; часто вночі під покровом темряви. Проблем, з якими стикаються фермери, багато: брак дизельного палива, невибіркові удари російської артилерії, міни, обвуглені залишки бронетехніки на їхніх полях, нестача працівників &nbsp;
1 Знищений військовий автомобіль на раніше замінованому полі в Чернігові. ( фото з кінця травня).

У звичайний сільськогосподарський сезон українські аграрії працювали б за суворим графіком. Тепер фермери чекають безпечної миті – часто вночі під покровом темряви. Проблем, з якими стикаються фермери, багато: брак дизельного палива, невибіркові удари російської артилерії, міни, обвуглені залишки бронетехніки на їхніх полях, нестача працівників

 
Фермери працюють на полі поблизу Соледара на сході України, 6 червня 2022 року. До війни Україна експортувала понад 5 мільйонів метричних тонн зерна на місяць, переважно через порти в Чорному морі. Російські військові кораблі заблокували ці порти й унеможливили таким чином перевезення, зокрема і українського зерна. Це створило для деяких країн загрозу голоду. Водночас, Росія краде українське зерно, вивозить його у Крим і потім продає як своє.&nbsp; &nbsp;
2 Фермери працюють на полі поблизу Соледара на сході України, 6 червня 2022 року.

До війни Україна експортувала понад 5 мільйонів метричних тонн зерна на місяць, переважно через порти в Чорному морі. Російські військові кораблі заблокували ці порти й унеможливили таким чином перевезення, зокрема і українського зерна. Це створило для деяких країн загрозу голоду. Водночас, Росія краде українське зерно, вивозить його у Крим і потім продає як своє. 
 
Наслідки російського удару по фермі в Черкаській Лозовій поблизу Харкова. Фото від&nbsp;28 травня 2022 року. &laquo;Це майже гротескна ситуація, яку ми спостерігаємо зараз в Україні, коли майже 25 мільйонів метричних тонн зерна можуть бути експортовані, але не можуть бути вивезені з країни через блокаду портів&raquo;, &ndash; сказав Йозеф Шмідхубер, заступник директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Україна та інші країни намагаються знайти інші шляхи вивезення українського зерна на світовий ринок. Зокрема, таким варіантом може бути залізниця, хоча Росія завдає ракетних ударів і по залізничній інфраструктурі.&nbsp;&nbsp; &nbsp;
3 Наслідки російського удару по фермі в Черкаській Лозовій поблизу Харкова. Фото від 28 травня 2022 року.

«Це майже гротескна ситуація, яку ми спостерігаємо зараз в Україні, коли майже 25 мільйонів метричних тонн зерна можуть бути експортовані, але не можуть бути вивезені з країни через блокаду портів», – сказав Йозеф Шмідхубер, заступник директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Україна та інші країни намагаються знайти інші шляхи вивезення українського зерна на світовий ринок. Зокрема, таким варіантом може бути залізниця, хоча Росія завдає ракетних ударів і по залізничній інфраструктурі.  
 
Зруйнована російськими обстрілами молочна ферма. У вікні видно загиблу корову. Фермер Олександр Новіков оглядає пошкодження свого господарства у Вільхівці під Харковом, 11 травня 2022 року. Росію звинувачують не лише у крадіжці українського зерна та його продажі в інші країни, а й у тому, що російська армія цілеспрямовано знищує аграрні об&#39;єкти: ферми, елеватори, продовольчі склади, сільськогосподарську техніку, бази. Російська армія намагається зруйнувати в Україні систему виробництва і збереження продовольства.&nbsp;
4 Зруйнована російськими обстрілами молочна ферма. У вікні видно загиблу корову. Фермер Олександр Новіков оглядає пошкодження свого господарства у Вільхівці під Харковом, 11 травня 2022 року.

Росію звинувачують не лише у крадіжці українського зерна та його продажі в інші країни, а й у тому, що російська армія цілеспрямовано знищує аграрні об'єкти: ферми, елеватори, продовольчі склади, сільськогосподарську техніку, бази. Російська армія намагається зруйнувати в Україні систему виробництва і збереження продовольства. 
Фермери сіють соняшник на полі в Черкаській Лозовій поблизу Харкова, а в цей час на горизонті здіймається дим від артобстрілів. Фото кінця травня 2022 року. За оцінками FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), на додаток до 720-811 мільйонів людей, які зіткнулися з хронічним голодом у 2020 році, війна Росії проти України може призвести до збільшення кількості людей, які недоїдають у 2022 та 2023 роках&nbsp;&ndash; на 7,6 мільйона, а у найгіршому випадку ще на 13,1 мільйона. Найбільшою загроза голоду є для таких країн як Йорданія, Ємен та Ліван, оскільки вони значною мірою залежать від імпорту продуктових основних товарів, причому здебільшого саме з Росії та України
5 Фермери сіють соняшник на полі в Черкаській Лозовій поблизу Харкова, а в цей час на горизонті здіймається дим від артобстрілів. Фото кінця травня 2022 року.

За оцінками FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), на додаток до 720-811 мільйонів людей, які зіткнулися з хронічним голодом у 2020 році, війна Росії проти України може призвести до збільшення кількості людей, які недоїдають у 2022 та 2023 роках – на 7,6 мільйона, а у найгіршому випадку ще на 13,1 мільйона. Найбільшою загроза голоду є для таких країн як Йорданія, Ємен та Ліван, оскільки вони значною мірою залежать від імпорту продуктових основних товарів, причому здебільшого саме з Росії та України
Ось такі вирви залишає російська артилерія на полях на Харківщині. Причому, найчастіше Росія обстрілює прикордонні райони із своєї території.&nbsp; Поле біля&nbsp;&nbsp;Черкаської Лозової, Харківщина. 28 травня 2022 року Дослідницька служба Європейського парламенту повідомляє, що Росія та Україна постачають понад половину імпорту зернових в Північну Африку та на Близький Схід, а країни Східної Африки імпортують 72% зернових з Росії та 18% з України
6 Ось такі вирви залишає російська артилерія на полях на Харківщині. Причому, найчастіше Росія обстрілює прикордонні райони із своєї території. 
Поле біля  Черкаської Лозової, Харківщина. 28 травня 2022 року

Дослідницька служба Європейського парламенту повідомляє, що Росія та Україна постачають понад половину імпорту зернових в Північну Африку та на Близький Схід, а країни Східної Африки імпортують 72% зернових з Росії та 18% з України
На супутниковому знімку Лимана Донецької області видно вирви від артилерійських обстрілів на полях та зруйновані будівлі. Фото: Satellite image &copy;2022&nbsp;Maxar&nbsp;Technologies. 25 травня 2022 року. За даними FAO, щонайменше 30% імпорту пшениці п&#39;ятдесятьма країнами світу&nbsp; залежать від Росії та України. Серед них країни на Близькому Сході та в Північній Африці: Ліван, Єгипет, Лівія, Оман, Саудівська Аравія, Ємен, Туніс, Іран, Йорданія та Марокко &nbsp;
7 На супутниковому знімку Лимана Донецької області видно вирви від артилерійських обстрілів на полях та зруйновані будівлі. Фото: Satellite image ©2022 Maxar Technologies. 25 травня 2022 року.

За даними FAO, щонайменше 30% імпорту пшениці п'ятдесятьма країнами світу  залежать від Росії та України. Серед них країни на Близькому Сході та в Північній Африці: Ліван, Єгипет, Лівія, Оман, Саудівська Аравія, Ємен, Туніс, Іран, Йорданія та Марокко
 
Російський снаряд у полі поблизу Соледара, що на Донеччині. 6 червня 2022 року. 29 квітня у Міністерстві сільського господарства України повідомили, що майже 30% сільськогосподарських угідь країни зараз є окупованими або небезпечними й такими, що не можуть оброблятися. Через вторгнення Росії в Україну в деяких з найбідніших і вразливих країн світу зросли&nbsp;ціни на хліб
8 Російський снаряд у полі поблизу Соледара, що на Донеччині. 6 червня 2022 року.

29 квітня у Міністерстві сільського господарства України повідомили, що майже 30% сільськогосподарських угідь країни зараз є окупованими або небезпечними й такими, що не можуть оброблятися. Через вторгнення Росії в Україну в деяких з найбідніших і вразливих країн світу зросли ціни на хліб
Вивезення з поля нерозірваного снаряда. Біля села Григорівка Запорізької області. 5 травня 2022 року.&nbsp; Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі попередив: &laquo;Коли нація, яка є житницею світу, стає нацією з найдовшою чергою за хлібом у світі, ми знаємо, що маємо проблему&raquo;. Він додає, що блокада Росією українського порту в Одесі є оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці, результатом чого може стати голод, дестабілізація та масова міграція в цілому світі. Росія заявила, що зніме блокаду, якщо західні санкції проти неї будуть скасовані. Таку вимогу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба охарактеризував як &laquo;шантаж&raquo; &nbsp;
9 Вивезення з поля нерозірваного снаряда. Біля села Григорівка Запорізької області. 5 травня 2022 року. 

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі попередив: «Коли нація, яка є житницею світу, стає нацією з найдовшою чергою за хлібом у світі, ми знаємо, що маємо проблему». Він додає, що блокада Росією українського порту в Одесі є оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці, результатом чого може стати голод, дестабілізація та масова міграція в цілому світі.

Росія заявила, що зніме блокаду, якщо західні санкції проти неї будуть скасовані. Таку вимогу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба охарактеризував як «шантаж»

 

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