Українські фермери борються за врожай, ризикуючи життям. Світ боїться продовольчої кризи через війну Росії проти України (фотосвідчення)

5 Фермери сіють соняшник на полі в Черкаській Лозовій поблизу Харкова, а в цей час на горизонті здіймається дим від артобстрілів. Фото кінця травня 2022 року.



За оцінками FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), на додаток до 720-811 мільйонів людей, які зіткнулися з хронічним голодом у 2020 році, війна Росії проти України може призвести до збільшення кількості людей, які недоїдають у 2022 та 2023 роках – на 7,6 мільйона, а у найгіршому випадку ще на 13,1 мільйона. Найбільшою загроза голоду є для таких країн як Йорданія, Ємен та Ліван, оскільки вони значною мірою залежать від імпорту продуктових основних товарів, причому здебільшого саме з Росії та України