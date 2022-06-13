Україна намагається зберегти доступ до експортних ринків в умовах агресії РФ – торговий представник

Україна намагається зберегти доступ до експортних ринків в умовах повномасштабного російського вторгнення, заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

«Україна намагається зберегти доступ до експортних ринків в умовах російської агресії, адже продовження зовнішньої торгівлі є важливим фактором для сприяння стійкості та відновлення країни. У цьому контексті значну роль має збереження відкритих і передбачуваних ринків. Європейський союз є драйвером такої підтримки. Сьогодні в ЄС український експорт не обкладається митами і тарифами. Наші європейські партнери працюють над створенням «шляхів солідарності», щоб допомогти вивезти українські товари на міжнародні ринки», – сказав Тарас Качка.

Він закликав країни-члени СОТ полегшити для України використання інфраструктури або полегшити-спростити митні процедури.

Качка висловив вдячність міністрам торгівлі-членам Світової організації торгівлі, які напередодні відкриття 12-ї Конференції міністрів СОТ у Женеві висловили свою солідарність з Україною та готовність сприяти доступу українського експорту до міжнародного ринку, у тому числі транзитного.

У спільній заяві учасники зустрічі висловивли серйозну стурбованість руйнівним впливом війни на здатність України продовжувати виробництво, експорт та імпорт продукції. Вони підкреслили, що Україна є одним із провідних світових експортерів сільськогосподарських продуктів, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та соняшникова олія. Наслідки війни, зокрема блокування доступу України до Чорного моря, ставлять під загрозу постачання продовольства у найбільш вразливі частини світу та країни, що розвиваються. Тож автори заяви оголосили про прагнення підтримувати Україну та сприяти її експорту.

Члени СОТ у своїй заяві також зазначили, що будуть продовжувати надавати гуманітарну допомогу для цивільного населення України, забезпечувати їм доступ до основних товарів і послуг, включаючи продукти харчування.

Нині на Заході стурбовані відсутністю безпечних експортних коридорів, передусім для зерна з України, через розв’язану Росією війну. Така блокада, попереджають в ООН, може призвести до зростання голоду у світі.