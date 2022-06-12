У Криму біля Керчі зафіксували вантажівки з українськими номерами (фото)

В анексованому Росією Криму на трасі «Таврида» біля в'їзду в місто Керч помітили колона з вантажних автомобілів з українськими номерними знаками. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.



Колона складалася з чотирьох автомобілів, до кожного з яких було приєднано причіп. Кузови автомобілів та причепів були закриті тентами. Номерні знаки серії ВТ відповідають Херсонщині.



Раніше в анексованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами. Трасою Джанкой-Сімферополь в обидві сторони рухалися каравани пристосованих під перевезення зернових культур вантажівок, по 5-10 машин у колоні. Деякі вантажівки стояли на узбіччі через поломки техніки або біля придорожніх кафе.



Раніше російські ЗМІ показали, як із окупованого Мелітополя до Криму залізничею було вивезено 11 вагонів із зерном. А в Севастопольській бухті Крим.Реалії виявили два невеликі балкери класу «річка-море», які стали під навантаження біля зернового терміналу.



Крім того, ЗМІ неодноразово писали про те, що на ринках Криму та сусіднього Краснодарського краю Росії багато дешевої продукції із захоплених областей України.

Українська сторона неодноразово повідомляла, що Росія продовжує вивозити викрадене в Україні зерно на свою територію та в окупований Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.