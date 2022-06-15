«Треба повертати Луганськ, Донецьк, Херсон та Крим» – Марченко про можливі домовленості з РФ

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що у разі домовленості відведення військ на позиції до 24 лютого Росія не відмовиться від військового захоплення України, тому ЗСУ мають деокупувати також Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.

«У мене якось запитали: як ви дивитеся, якщо там політичним шляхом вирішувати питання, а якщо от доведеться віддати частину землі для того, щоб зупинити всі ці смерті? Ні, я кажу, категорично – ні. Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше, якщо хтось думає, що зараз на цьому все зупиниться, ми видихнули і все буде гаразд – ні, це буде не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, він зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і настане ще раз. І тоді вже незрозуміло, чи ми зможемо витримати цією країною», – сказав Марченко.

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13 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить також окупований Кримський півострів.

«Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І нехай кожен із російських чиновників, хто захопив дорогоцінну землю в Криму, пам’ятає: це не та земля, де їм буде спокій», – сказав він у вечірньому зверненні до народу України.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази спецоперації в Україні (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до анексованого Криму та отримання виходу в Придністров’я.