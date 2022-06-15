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Точка зору

«Росія – це казарма, сказали на війну – мир, значить мир»: чим провинилася Поклонська

Колаж
(Рубрика «Точка зору»)

Не минуло і дня після відставки Наталі Поклонської з посади заступника голови «Россотрудничества», як її вже призначили на нову посаду – радника генерального прокурора Російської Федерації.

Як і у випадку з попередніми своїми «відхиленнями» від генеральної лінії влади, Наталя Поклонська відбулась легким переляком: її чиновницька кар'єра не припинилася, вона залишилася в «обоймі». Втім, цього разу – ціною відмови від публічності та мовчання.

Поклонська фактично відмовилася публічно визнати, що війна – це мир

Але й привід для нової посадової рокіровки виявився більш ніж серйозним: Поклонська фактично відмовилася публічно визнати, що війна – це мир і посміла висловити співчуття жертвам російської агресії – тим, кого вона у 2014 році зрадила, своїм колишнім співвітчизникам.

Думаю, будь-яка інша російська чиновниця, яка наважилася б таким чином висловити свою думку, втратила б не лише посаду, а й монарше благовоління. А, можливо, й опинилася б під слідством за якісь справжні чи уявні корупційні гріхи – як відомо, такого борця з корупцією, як Володимир Путін, ще пошукати треба.

Але Поклонська отримала чергову синекуру – цікаво чому?

Поклонская – пропагандистское «оружие» Путина | Крым.Реалии ТВ (видео)
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Поклонская – пропагандистское «оружие» Путина | Крым.Реалии ТВ (видео)

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У Генеральній прокуратурі Росії Поклонська, схоже, буде тільки «числитися». Я навіть сказав би – «чиститися», від слова «чистилище»

Можливо, у свідомості російських чиновників вона залишається надто яскравим пропагандистським чином «кримської весни», щоб публічно жертвувати самою фігурою Поклонської та перетворювати її на зрадницю ідеї знищення України. Адже й попередні призначення Поклонської, певен, були синекурою.

Що вирішує прокурор окупованого Криму? Тільки те, що накаже керівник із Москви. Що вирішує депутат Державної Думи? Тільки те, що скаже куратор з адміністрації президента.

Що могла б вирішувати Поклонська у «Россотрудничество»? А нічого. Ця організація – просто «дах» для СЗР та ФСБ, для бойовиків, «дестабілізаторів» інших країн і навіть терористів.

А в Генеральній прокуратурі Росії Поклонська, схоже, буде тільки «числитися». Я навіть сказав би – «чиститися», від слова «чистилище». Думаю, керівництво Росії просто подивиться, наскільки правильно вона зрозуміла наказ мовчати – щоб вирішити, чи можна призначити колишню керівницю окупаційної прокуратури Криму на більш серйозну посаду.

Втім, офіційно про причину нового призначення Поклонської ніде не повідомляється.

Наталя Поклонська, архівне фото
Наталя Поклонська, архівне фото

Проблема Наталі Поклонської – як і деяких інших колаборантів зразка 2014 року – в тому, що вона звикла до традицій української політики, де існував простір для висловлювання власної думки навіть за часів Віктора Януковича. Депутат Верховної Ради від Партії Регіонів міг пограти у наявність власної думки – якщо, зрозуміло, у нього ця власна думка була. Зрозуміло, так, щоб не образити владу.

Ось і Поклонська, мабуть, вважала, що якщо вже в Москві вона пограє в шанувальницю останнього російського імператора, це не повинно нікого образити. І якщо вона висловить скорботу у зв'язку з людськими жертвами, це теж нікого не повинно зачепити. Зрештою, вона ж родом з України, чому б і не поспівчувати нещасним людям.

Російська політика – це не балаган, а казарма

Але російська політика – це не балаган, а казарма. І якщо сказали, що фільм схвалений – значить схвалений. І якщо сказали, що війна – це мир, то ніхто не має нікому співчувати. Тим більше, чиновник із горезвісного «Россострудничества».

Ну, а наскільки Поклонська насправді проти війни, наскільки вона насправді комусь співчуває, думаю, можна зрозуміти хоча б по тому, що вона погодилася мовчати.

Схоже, обміняла емпатію на чергову посаду, яка нічого не значить, погодилася, що прислуговувати Кремлю куди важливіше, ніж засуджувати війну та насильство.

Що, власне, і потрібно було довести.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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