У Чорному морі Росія утримує три носії крилатих ракет – ОК «Південь»

У Чорному морі Росія утримує три носії крилатих ракет, повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«У Чорному морі наразі перебуває корабельне угруповання ворожого флоту у складі трьох носіїв крилатих ракет: це два надводні кораблі та один підводний човен. Також напоготові два великі десантні кораблі. Легкий шторм не дає змоги наразі навіть говорити про десантну операцію, але відчайдушність нашого ворога така, що можливо все. Ми готові до будь-яких подій», – сказала Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, під натиском українських контрнаступальних дій на Херсонщині та Миколаївщині війська РФ досить сковані у своїх діях.

«Основна тактика – це контрбатарейна, тобто проводиться постійний обстріл територій. Складається враження, що вони намагаються створити ілюзію своєї присутності навіть уже у звільнених територіях, обстрілюють мирні населені пункти, підпалюють сільськогосподарські поля після цих обстрілів», – пояснила Гуменюк.

Президент Володимир Зеленський 9 червня повідомив, що російські військові випустили по Україні близько 2600 різних ракет від початку повномасштабного вторгнення.