«Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо» – президент України

Президент Володимир Зеленський за підсумками робочого візиту до Одеської та Миколаївської областей заявив, що Україна поверне окуповані території.
«Повертаюся з півдня – відвідав сьогодні наші передові позиції в Миколаївській області, відвідав сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисницями, захисниками – військовими, поліцейськими, нацгвардійцями, теробороною. Всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави. Подякував батькам таких хоробрих дітей. Дійсно дуже міцних... Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо, і море буде українським і безпечним», – сказав Зеленський у ранковому відеозверненні в неділю.
Глава держави також додав, що і в Миколаєві, і в Одесі провів наради з українськими військовими та посадовцями, які відповідають за оборону й забезпечення цих областей.
«Заслухав доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів. Втрати значні. Багато житлових будинків зруйновані, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов’язково відновимо. Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити», – зауважив Володимир Зеленський.
Також президент вказав, що було обговорення безпеки українських портів і можливості для експорту агропродукції з України.
«Наша позиція чітка й незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, – і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи», – наголосив він
В ООН кажуть, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.
Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4395 і поранення 5390 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Серед загиблих – 275 дітей, серед поранених – 451.
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