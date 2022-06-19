«Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо» – президент України

Президент Володимир Зеленський за підсумками робочого візиту до Одеської та Миколаївської областей заявив, що Україна поверне окуповані території.



«Повертаюся з півдня – відвідав сьогодні наші передові позиції в Миколаївській області, відвідав сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисницями, захисниками – військовими, поліцейськими, нацгвардійцями, теробороною. Всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Подякував за службу, за захист нашої держави. Подякував батькам таких хоробрих дітей. Дійсно дуже міцних... Південь ми нікому не віддамо, все своє повернемо, і море буде українським і безпечним», – сказав Зеленський у ранковому відеозверненні в неділю.

Глава держави також додав, що і в Миколаєві, і в Одесі провів наради з українськими військовими та посадовцями, які відповідають за оборону й забезпечення цих областей.

«Заслухав доповіді щодо руйнувань, яких області зазнали від російських ударів. Втрати значні. Багато житлових будинків зруйновані, порушена цивільна логістика, багато соціальних питань. Доручив зробити більш системною допомогу людям, які втратили близьких. А все зруйноване обов’язково відновимо. Немає в Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити», – зауважив Володимир Зеленський.

Також президент вказав, що було обговорення безпеки українських портів і можливості для експорту агропродукції з України.

«Наша позиція чітка й незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить усе можливе для протидії продовольчій кризі у світі, яка виникла через російську війну, – і в Азії, і в Африці, і в більшості країн Європи», – наголосив він

В ООН кажуть, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.

Українська влада звинувачує Росію у незаконному привласненні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. При цьому Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».