У командуванні «Південь» розповіли, яких втрат зазнали окупанти на Зміїному

На острові Зміїному ЗСУ вразили російський ЗРК «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».



«В продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїний, зафіксовано влучання у зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати дорозвідуються», – йдеться у повідомленні.



21 червня повідомлялося про завдання українськими військовими удару по силах російських окупантів на українському острові Зміїний.



Як повідомляють в ОК «Південь», всього за минулу добу ракетно-артилерійські та інші підрозділи виконали 150 вогневих завдань, авіація завдала 5 ударів по противнику.

У Військово-морських силах ЗСУ 17 червня повідомили, що в акваторії Чорного моря був уражений російський буксир «Василий Бех». Це сталося під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту.

Згодом голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що російський буксир «Василий Бех» затонув. Російська сторона цю втрату не коментувала.

Острів Зміїний у Чорному морі перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.